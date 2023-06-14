Внаслідок підриву Каховської ГЕС станом на ранок 14 червня 2400 гектарів лісових насаджень в Миколаївській області залишаються в полоні великої води.

Про це повідомляє Південний лісовий офіс.

Найбільша площа підтоплення в Кінбурському та Василівському лісництвах окупованого півострова – 2200 гектарів.

У Снігурівському лісництві спостерігається значне зменшення підтоплень – за добу вода пішла ще з 300 гектарів, підтопленими залишаються 100 га лісових насаджень. Незначні залишки затоплень спостерігаються на територіяїх Миколаївського, Андрієвського та Очаківського лісництв.

У Снігурівській громаді станом на ранок 14 червня вода вже відійшла від 226 будинків, які постраждали внаслідок підтоплення. Мешканці почали повертатися до своїх осель.

Раніше повідомлялося, що село Афанасіївка, що на Миколаївщині сьогодні повністю відрізане водою. Дві дороги, які йшли до села, як і більшість будинків були затоплені після підриву Каховської ГЕС окупантами.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.

В Миколаївській області через теракт росіян на Каховській ГЕС загинули двоє людей. Нагадаємо, що про першу жертву внаслідок теракту стало відомо 8 червня. Тоді загинув 53-річний чоловік, який вчора відмовився від евакуації. Про другу жертву повідомили 12 червня.