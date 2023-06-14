Підтоплення Кінбурнської коси ускладнило ситуацію для окупантів, однак не вплинуло не періодичність обстрілів.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, ситуація значно погіршилася у зв’язку з підтопленням доріг. Це ускладнює їхнє пересування на Кінбурні.

— Я поки бачу, як там горить русня. Їм ускладнили там життя. На зараз вода відступає, проїзд дуже важкий, але можливий. Але ситуація по Кінбурнській косі в окупантів не дуже гарна , при чому вони продовжують обстрілювати, - сказав Віталій Кім.

Він додав, що сьогодні не може прогнозувати чи виб’ють окупантів з Кінбурнської коси в найближчий час. За словами Віталія Кіма, ситуація там залежіть від успіхів у контрнастурі.

— На жаль, не можу сказати, що ситуація сильно покращилася і в найближчий час їх звідти виб’ють. Це можливо лише в комплексі великого контрнаступу. Лише тоді буде зрозуміло, чи це остаточно і нвони назавжди покинуть нашу кінбурнську косу, яку вони знищили. Я не знаю скільки часу піде на відновлення екологічних питань на Кінбурнській косі, але головне вигнати солдатів і будемо відновлюватися, - розповів очільник ОВА.

Нагадаємо, після підриву Каховської ГЕС, Кінбурн відрізало водою від материкової частини України. 7 червня в районі села Геройське дорога, яка пов’язувала півострів з материком, повністю була затоплена.