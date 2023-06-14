Перевищень гранично допустимих концентрацій у річці Інгулець, Дніпро-Бузькому та Бузькому лиманах у Миколаївській області не встановлено.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

За результатами лабораторних досліджень проб, відібраних 13 червня, відхилень немає та істотних змін за добу немає.

При цьому, У Чорному морі на узбережжі Одеси відхилення від норми виявили відразу в кількох місцях.

Нагадаємо, в Миколаївській області можуть обмежити чи повністю заборонити вилов риби, рибних та морських продуктів харчування.

Як відомо, у Снігурівській та Горохівській громадах Миколаївщини спостерігається мор риби внаслідок екологічної катастрофи, спричиненої підривом росіянами Каховської ГЕС.