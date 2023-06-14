Російські окупанти настільки побоюються українських військових, що почали перевіряти дітей Маріуполя на причетність до партизанського руху.

Про це в Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, ситуація у місті стає з кожним днем все більш напруженою. Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ і тому посилюють контроль за цивільним населенням.

Цього разу росіяни почали перевіряти місцевих дітей на причетність до партизанського руху.

«Кожного разу, коли здається що посеред дна дірка, знизу чується стук. Знов і знов. Що далі? Поліграф немовля? Фільтрація ембріона? Чи одразу газова камера?», - написав Андрющенко.

Нагадаємо, окупанти перетворюють завод «Азовсталь» у тимчасово окупованому Маріуполі на військову базу. Загарбники ремонтують укріплення на підприємстві, що колись діяло.