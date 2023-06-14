Російські окупанти настільки побоюються українських військових, що почали перевіряти дітей Маріуполя на причетність до партизанського руху.
Про це в Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, ситуація у місті стає з кожним днем все більш напруженою. Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ і тому посилюють контроль за цивільним населенням.
Цього разу росіяни почали перевіряти місцевих дітей на причетність до партизанського руху.
«Кожного разу, коли здається що посеред дна дірка, знизу чується стук. Знов і знов. Що далі? Поліграф немовля? Фільтрація ембріона? Чи одразу газова камера?», - написав Андрющенко.
Нагадаємо, окупанти перетворюють завод «Азовсталь» у тимчасово окупованому Маріуполі на військову базу. Загарбники ремонтують укріплення на підприємстві, що колись діяло.
Російські окупанти настільки побоюються українських військових, що почали перевіряти дітей Маріуполя на причетність до партизанського руху.
Про це в Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, ситуація у місті стає з кожним днем все більш напруженою. Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ і тому посилюють контроль за цивільним населенням.
Цього разу росіяни почали перевіряти місцевих дітей на причетність до партизанського руху.
«Кожного разу, коли здається що посеред дна дірка, знизу чується стук. Знов і знов. Що далі? Поліграф немовля? Фільтрація ембріона? Чи одразу газова камера?», - написав Андрющенко.
Нагадаємо, окупанти перетворюють завод «Азовсталь» у тимчасово окупованому Маріуполі на військову базу. Загарбники ремонтують укріплення на підприємстві, що колись діяло.