Одна з лікарень в Миколаївській області стане хабом у разі потенційних спалахів інфекційних хвороб.

Про це повідомляє Міністерство здоров’я України.

Станом на 14 червня в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру, а всі результати досліджень зразків з навколишнього середовища та пацієнтів з ознаками гострої кишкової інфекції – негативні.

Проте в міністерстві зазначать, що медична система готується до будь-яких сценаріїв. Вже визначено лікарні в Херсонській, Дніпропетровській та Миколаївській областях, де будуть розгорнуті додаткові інфекційні ліжка та забезпечена наявність усіх необхідних ліків.

Наразі постраждалих регіонах сформовано 38 точок моніторингу води поверхневих водойм (річкової та морської) вздовж річища та морського узбережжя в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.

«МОЗ закликає мешканців постраждалих територій не наражати себе на небезпеку! Наразі в поверхневих водоймах вже зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників, тому купатися чи використовувати таку воду для оброблення харчових продуктів не можна. Окрім цього, категорично заборонено виловлювати та вживати рибу із забруднених водойм», - пишуть в МОЗ.

Нагадаємо, держекоінспектори заявили, що перевищень гранично допустимих концентрацій у річці Інгулець, Дніпро-Бузькому та Бузькому лиманах у Миколаївській області не встановлено.