Станом на вечір, 16 червня, усі населені пункти Снігурівської громади під’єднанні до електропостачання, за винятком окремих вулиць та абонентів, де поки що неможливо відновити подачу світла.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Іван Кухта.

«Це лише перші кроки на шляху відновлення громади після затоплення. Дякуємо усім, хто разом з нами працює над ліквідацією наслідків катастрофи. Це надає усім нам сили та наснаги працювати далі, адже попереду ще дуже багато роботи», – також написав Іван Кухта.

Нагадаємо, у Снігурівській громаді збираються пробурити невеликі свердловини, аби повернути місцевим жителям водопостачання. Наразі вже запросили фахівців, які проведуть розвідувальні роботи.