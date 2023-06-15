Сили протиповітряної оборони України вночі 15 червня під час повітряної атаки росіян знищили 20 із 20 «Шахедів», 1 із 4 крилатих ракет та розвідувальний безпілотник «Орлан-10».

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

«Уночі в період з 00.20 по 04.30 год 15 червня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами "Shahed-136/131», - пишуть в Повітряних силах.

Чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95мс здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалось знищити, решта – влучили в промислові об’єкти в Дніпропетровській області. Про наслідки удару повідомлять місцеві військові адміністрації.

Іранські «Шахеди» противник запускав з північного та південного напрямків. Усі 20 ударних дронів знищено силами та засобами Повітряних сил у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід».

Крім того, повідомили у ПС, вночі українські захисники знищили ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку.