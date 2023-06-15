Росіяни намагаються посилити оборону своєї бази Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі. Для цього вони використовують бойових дельфінів.

За інформацією видання, Росія могла подвоїти кількість бойових дельфінів, що охороняють Севастопольську бухту. Це може бути пов'язане з тим, що окупанти «побоюються загрози атаки з боку спецпідрозділів України».

«Аналіз показує, що кількість тварин (мова про бойових дельфінів - ред.) збільшилася з 3-4 до 6-7», - уточнюють журналісти.

Таким чином, уточнює Naval News, патрулювання акваторії навколо Севастопольської бухти почастішало і тепер охоплює велику площу. Головна мета таких патрулів - захистити флот від водолазів, які можуть спробувати провести атаку.

У виданні повідомляють, що бойові дельфіни - частина багаторівневої оборони Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті. Туди також входять кораблі спеціального призначення, гелікоптери, катери і не тільки.

«Росія розмістила навчених тварин на позиціях з північного боку входу в гавань на початку вторгнення 2022 року. Неподалік міста вже існував тренувальний центр для дельфінів і білух, створений ще за радянських часів», - пишуть журналісти.

Нагадаємо, найбільший російський автовиробник «АвтоВАЗ» звернувся до регіональної Служби виконання покарань з проханням допомогти їй заповнити нестачу робочої сили. Таким чином займатися складанням автомобілів будуть ув’язнені.