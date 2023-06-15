Збитки рибної галузі в Україні внаслідок підриву Каховської ГЕС можуть скласти понад 11 млрд грн. Лише через затоплення двох державних рибовідтворювальних заводів українські водойми щорічно недоотримають 16 млн екземплярів цінних видів для зариблення.

Про це заявили у Держрибагентстві.

Там зазначили, що зокрема Херсонський виробничо-експериментальний завод з розведення молоді частикових риб забезпечував щорічне вселення 13,4 млн екземплярів цінних видів риб.

Ще 2,6 млн екземплярів мальків цінних видів риб, зокрема 1,6 млн екземплярів осетрових видів, мав щорічно вселяти водойми Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод ім. академіка С.Т. Артющика.

За попередніми підрахунками, фінансові збитки державі складуть понад 900 млн грн лише від втрати заводом ремонтно-маточного поголів’я осетрових видів риб, а це майже 19 тисяч екземплярів стерляді, осетра та севрюги.

«Водночас динаміка рівневого режиму Каховського водосховища свідчить про реальну перспективу повного осушення ложа водосховища, тобто фактично під водою може залишитися тільки старе русло Дніпра. Як наслідок, це може призвести до масової загибелі водних біоресурсів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Миколаївській області можуть обмежити чи повністю заборонити вилов риби, рибних та морських продуктів харчування.

Як відомо, у Снігурівській та Горохівській громадах Миколаївщини спостерігається мор риби внаслідок екологічної катастрофи, спричиненої підривом росіянами Каховської ГЕС.