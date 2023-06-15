Колаборант, так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив про атаку безпілотників на тимчасово окупований півострів уночі 15 червня.

Про це повідомляють російські пабліки в Telegram-каналах.

«За сьогоднішню ніч і ранок над територією Республіки Крим зафіксовано 9 БПЛА: 6 апаратів збито силами ППО, 3 заглушено і посаджено засобами РЕБ», - заявив Аксьонов.

Колаборант також додав, що один безпілотник нібито здетонував у селі Докучаєве Красногвардійського району, проте жертв немає, лише в низці будинків вибито скло.

Він заявив, що всі служби виїхали на місце і закликав людей зберігати спокій.