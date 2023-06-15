В Снігурівській громаді станом на 08:00 15 червня рівень води в річці Інгулець знизився на 3 м 41 см.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Загальна кількість будинків, які були затоплені - 375. Наразі вода відійшла від 272 будинків.

Крім того, в середу, 14 червня, в усіх населених пунктах громади, за винятком деяких абонентів, де підключення до електромережі поки неможливе, з’явилось світло.

Також проводяться геологічно-розвідувальні роботи стосовно технічної можливості буріння нових артсвердловин по Снігурівці. Забезпечено підвіз води по місту, також з 08:00 до 18:00 працюють пункти доочистки та розливу питної води.

Продовжується доставка гуманітарної допомоги в підтоплені населені пункти

В постраждалих від надзвичайної ситуації населених пунктах відповідні комісії вже фіксують завдану шкоду внаслідок підтоплення.