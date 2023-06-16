У Кенії вже знайшли 303 жертви культу голодної смерті. Лідера цього руху звинувачують у тому, що він наказав своїм послідовникам заморити себе та своїх дітей голодом, щоб «зустрітися з Ісусом». У Кенії вже знайшли 303 жертви культу голодної смерті. Лідера цього руху звинувачують у тому, що він наказав своїм послідовникам заморити себе та своїх дітей голодом, щоб «зустрітися з Ісусом».

Про це пише Reuters.

Кількість жертв культу перевищила 300 після того, як 13 червня влада ексгумувала у лісі ще кількох загиблих. Ще понад 600 людей вважаються зниклими безвісти. Ще 65 людей відмовилися під вживання їжі навіть попри те, що їх доставили у рятувальний центр.

Влада Кенії каже, що ці люди були послідовниками «Міжнародної церкви хороших новин» (Good News International Church), лідером якої є Пол Маккензі.

За даними місцевих ЗМІ, Маккензі заснував свою церкву приблизно в 2003 році. У 2017-му разом зі своєю дружиною Джойс Мвікамба він постав перед судом за звинуваченням у сприянні радикалізації християнського вчення.

У травні 2019 року Маккензі знову пред'явили звинувачення в непокорі, релігійному підбурюванні та дітей. Окрім того, йому закидали підбурювання дітей проти відвідування шкіл та підбурювання християн проти індуїзму, буддизму та ісламу. Тоді Маккензі звільнили під заставу.

Наразі чоловік знову відкидає звинувачення та наполягає на тому, що закрив свою церкву в 2019 році. Його арештовували за підозрою у вбивстві двох дітей голодом та задушенням на початку року, але згодом відпустили.

За словами його родичів, він повернувся до лісу і переніс свою передбачувану дату кінця світу із серпня на 15 квітня. Та зрештою у квітні чоловік здався поліції.