В Шевченківській громаді відновлюють будівлю амбулаторії, яка постраждала від обстрілів росіян.

Народний депутат Ігор Копитін відвідав село Шевченкове та оглянув хід виконання ремонтних робіт у медичному закладі. Він зазначив, що доступність медичних послуг для мешканців громади в пріоритеті.

— Оглянули амбулаторію в селі Шевченкове. Двоповерхова будівля постраждала внаслідок ворожих обстрілів, але зараз, за словами голови громади Олега Пилипенко, вже зроблено чимало роботи по її відновленню: дах капітально відремонтований, замінено всі вікна та двері. Наразі в амбулаторії, яка розташована на першому поверсі, проводяться внутрішні ремонтні роботи, зокрема заміна систем електро-, водо- та теплопостачання. Доступність медичних послуг для мешканців громади в пріоритеті, — повідомив він.

Також повідомлялося, що Ігор Копитін побував у ліцеї в селі Шевченкове, будівля якого також зазнала значних пошкоджень внаслідок обстрілів росіян.