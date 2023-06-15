У середу, 14 червня у Миколаєві відбулося урочисте відкриття виставки миколаївської художниці Тетяни Ульянкіною в рамках проєкту «Берегині України».

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Виставка «Берегиня душі» була започаткована у вересні минулого року аби познайомити містян із творчістю майстринь нашого регіону. В рамках проєкту це вже 9 показ миколаївської мисткині.

За словами майстрині, для персональної виставки було підготовлено 30 робіт. До експозиції увійшли живописні квіткові полотна, графічні малюнки та писанкові вироби, які супроводжуються авторською поезією.

Художниця використовує різноманітні техніки й матеріали, щоб створити майбутні шедеври. Кожна картина має свою власну унікальну енергетику, яка притягує глядача.

— Багато з цих робіт з’явилися минулого року, коли наше місто чи не щодня обстрілювали окупанти. Це не могло не позначитися на їх характері, - розповіла майстриня.

Виставку можна переглянути у Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького до 6 липня.

Нагадаємо, у Миколаєві презентували фотовиставку присвячену пам’яті бійців полку «Азов. Янголи Маріуполя», які загинули під час оборони Маріуполя.

Раніше, у Миколаєві відкрили виставку вишитих рушників та сорочок «Берегиня символів»



