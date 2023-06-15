Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі розпочав візит на тимчасово захоплену російсько-окупаційними військами Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомили в «Енергоатомі».

Як писав російський «ТАСС», місія МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції буде збільшена вдвічі — до чотирьох людей.

Учора, 14 червня, від Reuters була інформація про те, що Рафаель Ґроссі відклав заплановану поїздку на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із міркувань безпеки.

Нагадаємо, російські окупанти зупинили автоматичну передачу Україні даних про рівень радіації на Запорізькій АЕС з датчиків.