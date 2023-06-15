Сьогодні, 15 червня, у зоні виконання завдання з захисту України, миколаївські морпіхи успішно збили ворожий гвинтокрил.
Про зазначили на фейсбук-сторінці бригади.
— Морпіхи36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор». Слава Україні!, - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили вертоліт та ще 580 окупантів.
Сьогодні, 15 червня, у зоні виконання завдання з захисту України, миколаївські морпіхи успішно збили ворожий гвинтокрил.
Про зазначили на фейсбук-сторінці бригади.
— Морпіхи36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор». Слава Україні!, - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили вертоліт та ще 580 окупантів.