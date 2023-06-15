В Снігурівській громаді дорожники почали роботи по відновленню безпечного проїзду по зруйнованим мостовим переходам.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

З ранку, 15 червня, на місці працює техніка ДП «Агенція місцевих доріг Миколаївської області».

«Спостерігаємо зниження рівня води в Снігурівській громаді, проте з‘явилися нові перешкоди. Через підтоплення, проїзд до двох населених пунктів знаходиться у незадовільному стані. Вчора в другій половині доби ми дізналися про цю проблему і вже сьогодні зранку на місці працює техніка ДП «Агенція місцевих доріг Миколаївської області». Відновлювальні роботи з облаштування безпечного проїзду зараз активно тривають», - написав Віталій Кім.