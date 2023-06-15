14 червня під час рейду на річці Південний Буг правоохоронці спіймали двох молодиків за незаконним виловом раків.
Про це пишуть в пресслужбі поліції Миколаївської області.
У браконьєрів вилучили 504 особини вилову. Встановили, що такими діями правопорушники заподіяли навколишньому середовищу шкоду на понад 1,6 мільйона гривень.
— Попри заборону, 25-річні правопорушники незаконно ловили раків та підготували для цього все необхідне – неопреновий костюм, водолазні ласти, маска з дихальною трубкою, - повідомили правоохоронці.
Тепер їм загрожує до трьох років за ґратами.
Раніше повідомлялося, що в Миколаївській області можуть обмежити чи повністю заборонити вилов риби, рибних та морських продуктів харчування через підрив Каховської ГЕС.
Нагадаємо, у Снігурівській та Горохівській громадах Миколаївщини спостерігається мор риби внаслідок екологічної катастрофи, спричиненої підривом росіянами Каховської ГЕС.
14 червня під час рейду на річці Південний Буг правоохоронці спіймали двох молодиків за незаконним виловом раків.
Про це пишуть в пресслужбі поліції Миколаївської області.
У браконьєрів вилучили 504 особини вилову. Встановили, що такими діями правопорушники заподіяли навколишньому середовищу шкоду на понад 1,6 мільйона гривень.
— Попри заборону, 25-річні правопорушники незаконно ловили раків та підготували для цього все необхідне – неопреновий костюм, водолазні ласти, маска з дихальною трубкою, - повідомили правоохоронці.
Тепер їм загрожує до трьох років за ґратами.
Раніше повідомлялося, що в Миколаївській області можуть обмежити чи повністю заборонити вилов риби, рибних та морських продуктів харчування через підрив Каховської ГЕС.
Нагадаємо, у Снігурівській та Горохівській громадах Миколаївщини спостерігається мор риби внаслідок екологічної катастрофи, спричиненої підривом росіянами Каховської ГЕС.