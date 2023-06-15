14 червня під час рейду на річці Південний Буг правоохоронці спіймали двох молодиків за незаконним виловом раків.

Про це пишуть в пресслужбі поліції Миколаївської області.

У браконьєрів вилучили 504 особини вилову. Встановили, що такими діями правопорушники заподіяли навколишньому середовищу шкоду на понад 1,6 мільйона гривень.

— Попри заборону, 25-річні правопорушники незаконно ловили раків та підготували для цього все необхідне – неопреновий костюм, водолазні ласти, маска з дихальною трубкою, - повідомили правоохоронці.

Тепер їм загрожує до трьох років за ґратами.

Раніше повідомлялося, що в Миколаївській області можуть обмежити чи повністю заборонити вилов риби, рибних та морських продуктів харчування через підрив Каховської ГЕС.

Нагадаємо, у Снігурівській та Горохівській громадах Миколаївщини спостерігається мор риби внаслідок екологічної катастрофи, спричиненої підривом росіянами Каховської ГЕС.