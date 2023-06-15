Депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських, яка єдина серед своїх колег утрималася від голосування за підвищення премії та надбавки в.о. голови облради Антону Табунщику, пояснила свою позицію тим, що наразі не бачить результатів його роботи.

Своєю думкою депутатка поділилася в коментарі кореспонденту «НикВести».

Вона зазначила, що поки не може оцінити ефективність роботи Антона Табунщика, оскільки «минуло всього декілька місяців» з моменту обрання його на посаду.

— Коли ми говоримо про преміювання та інтенсивний труд, то ми говоримо й про результати роботи людини, яка виконує обовʼязки голови обласної ради. Я б хотіла бачити якийсь результат роботи, якісь пропозиції, якісь ініціативи. Після цього, можливо, я б зробила інший висновок. Тобто раніше, в мирний час, його роботу як чиновника я бачила. Враховуючи, що ми з ним спільно досить багато працювали з питань будівництва захисних споруд на початку війни. А от у якості голови облради я ще не бачила як він працює. Я хочу побачити, – сказала Алла Ряжських.

За словами депутатки, їй не було відомо, що для ЗМІ не було анонсовано засідання сесії, на якому голосували за підвищення премії та надбавки Антону Табунщику. Водночас вона запевнила, що на сесії «нічого приховувати», оскільки повноваження обласної ради сьогодні «досить формальні».

На запитання журналіста, які ще проблемні питання є в області, які розглядає Миколаївська обласна рада окрім премії Антона Табунщика, депутатка Алла Ряжських нагадала, що вважає актуальним: екологічну ситуацію в області, забезпечення населення водою, стан якості повітря, а також замінування, зокрема, нині окупованої Кінбурнської коси. Варто вказати, що Алла Ряжських також є головою комісії облради з питань екології.

Як відомо, 14 червня засідання сесії Миколаївської обласної ради вкотре відбулося онлайн. Його не було анонсовано, а про його проведення стало відомо з короткого допису на офіційному сайті.

Раніше новопризначений перший заступник голови Миколаївської обласної ради, представник партії «Слуга народу» Антон Табунщик, який фактично очолив облраду у зв’язку з відставкою її колишньої очільниці Ганни Замазєєвої, дав обіцянку працювати відкрито та прозоро.