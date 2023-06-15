Про це міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів у етері телемаратону.
«Є певна сума, яку ми маємо заплатити за утримання цієї колекції у нідерландському музеї. Мін’юст веде переговори, щоб ми якнайшвидше безоплатно повернули цю колекцію назад до України. Тримаємо зв’язок із нашими колегами», — пояснив Ткаченко.
«Скіфське золото» — це колекція із 565 музейних експонатів, яку привезли на виставку «Крим. Золотий острів у Чорному морі» до Амстердама із чотирьох музеїв Криму ще до окупації півострова росією.
Про це міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів у етері телемаратону.
«Є певна сума, яку ми маємо заплатити за утримання цієї колекції у нідерландському музеї. Мін’юст веде переговори, щоб ми якнайшвидше безоплатно повернули цю колекцію назад до України. Тримаємо зв’язок із нашими колегами», — пояснив Ткаченко.
«Скіфське золото» — це колекція із 565 музейних експонатів, яку привезли на виставку «Крим. Золотий острів у Чорному морі» до Амстердама із чотирьох музеїв Криму ще до окупації півострова росією.