Україна обговорює з Нідерландами безоплатне повернення «скіфського золота». Наразі Україна повинна заплатити музею Амстердама за зберігання колекції впродовж майже 10 років.

Про це міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів у етері телемаратону.

«Є певна сума, яку ми маємо заплатити за утримання цієї колекції у нідерландському музеї. Мін’юст веде переговори, щоб ми якнайшвидше безоплатно повернули цю колекцію назад до України. Тримаємо зв’язок із нашими колегами», — пояснив Ткаченко.

«Скіфське золото» — це колекція із 565 музейних експонатів, яку привезли на виставку «Крим. Золотий острів у Чорному морі» до Амстердама із ще до окупації півострова росією.