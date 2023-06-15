Позафракційна депутатка облради Світлана Федорова обурилась тим, що нещодавно призначений голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик зібрав позачергову таємну сесію, аби затвердити для себе підвищення премії та надбавки, в той час, коли люди, які живуть під обстрілами, не можуть навіть виїхати з небезпечних районів та знаходяться в надзвичайно важкій ситуації.

Свою думку вона висловила в коментарі виданню «НикВести».

За словами Світлани Федорової, про затвердження набавок та підвищення премії для голови Миколаївської обласної ради вона дізналась під час перебування прифронтовій зоні у селі Качкарівка, що на Херсонщині.

Депутатка висловила своє здивування щодо того, яким чином голова обласної ради Антон Табунщик заслужив собі на такі надбавки та премії. На її думку, існує два паралельні світи: один, де політики підвищують собі необґрунтовано премії та надбавки під час війни, а інший — в якому люди боряться за своє життя та безпеку.

— Перепочинок, є старлінк, сьогодні я прийняла поки що 75 пацієнтів, поки затихло. Люди під обстрілами не можуть виїхати, вони перебувають практично на фронтовій зоні і ми тут оглядаємо пацієнтів. І тут увімкнули старлінк, читаю про надбавки голові Миколаївської облради. Боже, бідосі-бідосі, оце це їм надбавки, так? Нічого зараз, дай боже, зараз все закінчиться нашою перемогою... Бідолашні там хлопці, звичайно... Ми вчора під обстрілами людей оглядали, тим часом сесія облради йшла. Слухайте хлопці, я вже говорила, це два паралельні світи. Я не знаю, як повертатися до Миколаєва. Або взагалі не читати ці новини, або чимось важким за надбавки по голові проїхатись. Табунщику надбавку, премію за інтенсивність, за роботу в облраді. Що ти зробив, Антохо, у цій облраді, що тобі таку премію дали? За що вам у цій облраді премії? – сказала Світлана Федорова.

Нагадаємо,14 червня засідання сесії Миколаївської обласної ради вкотре відбулося онлайн. Його не було анонсовано, а про його проведення стало відомо з короткого допису на офіційному сайті.

Раніше новопризначений перший заступник голови Миколаївської обласної ради, представник партії «Слуга народу» Антон Табунщик, який фактично очолив облраду у зв’язку з відставкою її колишньої очільниці Ганни Замазєєвої, дав обіцянку працювати відкрито та прозоро.

Раніше, депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських, яка єдина серед своїх колег утрималася від голосування за підвищення премії та надбавки в.о. голови облради Антону Табунщику, пояснила свою позицію тим, що наразі не бачить результатів його роботи