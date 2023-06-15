Мінвідновлення повідомило, що відтепер між Україною та Північною Македонією діятиме так званий транспортний безвіз.

Це означає, що скасовуються дозволи про виконання двосторонніх і транзитних перевезень для транспортних засобів стандарту «Євро-3» та вище.

Щоб скористатися транспортним безвізом, українські перевізники повинні мати сертифікат виробника або уповноваженої установи для підтвердження класу екологічності щонайменше «Євро-3».

Водночас Україна та Північна Македонія домовилися вдвічі збільшити квоту дозволів для виконання перевезень до третіх країн на цей та 2014 рік. Їх можна використовувати у прямому і зворотному напрямках. Такі дозволи дійсні для транспорту будь-якої категорії екологічності.

Україна також має транспортний безвіз із Європейським Союзом, який продовжили до червня 2024 року.

Наразі ЄС запровадив безвізовий режим із 61 країною, що не входить до блоку. 25 країн мають угоди про скасування візового режиму з ЄС, а вісім звільнили від візового режиму після успішного завершення діалогу про лібералізацію візового режиму. Це Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Грузія, Молдова й Україна.

Водночас ЄС планує переглянути механізм призупинення безвізу. Його мета — зробити можливим тимчасове призупинення безвізового режиму в разі раптового та значного зростання нелегальної міграції або ризиків для безпеки.