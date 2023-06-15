Депутат Миколаївської обласної ради Вадим Олабін пояснив своє рішення проголосувати за преміювання в.о. голови облради Антона Табунщика тим, що це невелика сума коштів, і фактично це лише гроші для існування.

Свою думку депутат виразив під час розмови з кореспондентом «НикВести».

Вадим Олабін заявив, що рішення проголосувати «за» підвищення премій є для нього авансовим, адже треба дивитись на саму роботу посадовця. При цьому, додав, що інформацією стосовно того, яку суму отримуватиме Антон Табунщик, депутатський корпус так і не дізнався, але впевнений, що це «невеликі гроші».

«Треба дивитись не на сам факт отримання грошей, а на кількість коштів, які в підсумку отримуватиме конкретна посадова особа у вигляді заробітної плати. Якщо це міліард, то в наш тяжкий час це багато. Але ж ми розуміємо, з чого в цієї людина складається зарплата, з надбавок в тому числі за стаж роботи, а стаж в нього нульовий. Відповідно зарплата не знаю, наскільки вона дозволяє йому існувати в такий час. І ми прекрасно розуміємо, що іншими видами діяльності він займатись не може. Добре чи погано, але все ж він виконує обов’язки і керівника облради, і зама, і першого зама. Я впевнений, що ця сума не настільки велика, щоб ми про це говорили. У нього стажу роботи в державних органах немає. Фактично це гроші для існування. Це дуже авансове рішення, тому що потрібно дійсно щось робити. Це не єдина функція облради – призначати собі зарплату, мають бути конкретні кроки», - сказав депутат.

За його словами, сьогодні облрада не приймає важливих для мешканців області рішень і не вирішує реальних завдань, а займається лише незначними питаннями накшталт передачі майна з одного комунального підприємства іншому.

«Ми не про те говоримо. Ми говоримо про суть прийнятих рішень. Наскільки актуальним є рішення про передачу трактора з одного органу на інший. Це серйозне рішення обласної ради – ми трактор передали. Війна на дворі, а нам по-тихому допилити чи що нам треба робити? Обласна рада, серйозний орган по суті назви: «Давайте передамо трактор з одного підприємства на інше? О, круто! Дякую всім за увагу». Ну, у вас волосся не встає там дибом?», - заявляє Вадим Олабін.

Депутат наголосив, що робота обласної ради в умовах війни немає сенсу, а вся діяльність органу є показовою, аби продемонструвати, що «облрада працює».

«Треба говорити про те, чи взагалі потрібна обласна рада чи ні. Наскільки актуальним є передача майна та призначення на посади. Чи потрібна вона взагалі, як орган, можливо потрібно про це говорити? Проекти рішень висмоктуються з пальця, щоб поставити галочку «обласна рада працює». Треба відправити у вимушену відпустку і передати всі повноваження ОВА і не морочити голову. Треба шукати проблему в роботі, а не в грошах, які ми виділили. Зарплата Табунщика це пил. Ви знаєте, скільки грошей державних витрачається в нікуди, просто так під шум війни? Це неможна порівняти з зарплатою якогось Табунщика», - резюмував він.

Нагадаємо, депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських, яка єдина серед своїх колег утрималася від голосування за підвищення премії та надбавки в.о. голови облради Антону Табунщику, пояснила свою позицію тим, що наразі не бачить результатів його роботи.

Як відомо, 14 червня засідання сесії Миколаївської обласної ради вкотре відбулося онлайн. Його не було анонсовано, а про його проведення стало відомо з короткого допису на офіційному сайті.

Раніше новопризначений перший заступник голови Миколаївської обласної ради, представник партії «Слуга народу» Антон Табунщик, який фактично очолив облраду у зв’язку з відставкою її колишньої очільниці Ганни Замазєєвої, дав обіцянку працювати відкрито та прозоро.