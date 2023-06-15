Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко звільнив секретарку Херсонської міської ради Галину Лугову, яка під час окупації міста та після викрадення окупантами мера Ігоря Колихаєва фактично взяла на себе його обов’язки.

Про це Галина Лугова повідомила на своїй фейсбук-сторінці.

Також Галина Лугова після звільнення Херсона була призначена президентом Володимиром Зеленським на посаду начальниці МВА. У березні він звільнив її та призначив Романа Мрочка.

Галина Лугова вважає звільнення з посади секретарки міськради несправедливим. За її словами, звільнення пояснили їй тим, що секретар ради у Херсоні не потрібен.

— 13 березня під час окупації колаборанти разом з орками звільнили мене від моєї домівки, а сьогодні за те, що прийняла на себе відповідальність виконувати повноваження міського голови під час окупації, запустивши всю роботу дистанційно. Освітяни отримували всі виплати і одиниці пішли на співпрацю (з окупантами, — прим.), ми разом з Вами у важкий період, коли я була на посаді начальника військової адміністрації, у холодну пору року, запустили наше місто, йшли страшні обстріли, гинули люди, працювати практично не було кому, робочих рук катастрофічно не вистачало, але ми вистояли, життя потроху відновлювалося, і я безмежно вдячна кожному, хто мені повірив і повернувся працювати не дивлячись на загрозу життю... Так дивно, що за все добре, що я робила для людей, я жила людьми, сьогодні, пан Мрочко звільнив мене з роботи! — написала вона.

У відеозверненні вона додала, що очільник адміністрації забороняв їй спілкуватися з пресою та брати участь у публічних заходах. Також, за словами Галини Лугової, Роман Мрочко начебто звинувачував її у підбурюванні депутатів.

— Пан Мрочко звинуватив мене в організації петиції про його звільнення. ВІн кричав мені, що в нього є СМС, де я закликала депутатів голосувати за неї, — розповіла вона.

Раніше повідомлялося, що депутата Миколаївської міськради від «Слуги народу» Раміля Агабекова призначили на посаду заступника голови Миколаївської районної військової адміністрації.