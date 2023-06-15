Уряд Хорватії у четвер, 15 червня, підтримав ініціативу хорватського парламенту визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Хорватії Андрія Пленковича.

— Ми підтримуємо ініціативу, висунуту партіями в хорватському парламенті, — заявив прем’єр-міністр Андрій Пленкович під час відкритої частини засідання уряду.

Статс-секретар Міністерства закордонних справ Хорватії Зденко Лучич заявив, що запропонованою декларацією парламент Хорватії позначає Голодомор, як насильницький голод, що був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні в період 1932-1933 років.

Зденко Лучич додав, що це злочин геноциду проти українського народу.

Раніше повідомлялося, що Словенія визнала Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Таке ж рішення одностайно ухвалила нижня палата парламенту Великої Британії – Палата громад.

Також у листопаді минулого року верхня палата парламенту Ірландії - Шенад Ерен — визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.