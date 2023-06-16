Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти двох високопоставлених представників Північнокорейського режиму за кордоном, причетних до закупівлі обладнання для програми балістичних ракет КНДР.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) американського Мінфіну, поширеному в четвер, передає Укрінформ.

«КНДР продовжує використовувати мережу представників в іноземних країнах, в тому числі в Китаї та Ірані, для незаконного імпорту заборонених компонентів, необхідних для дослідження й розробок в рамках нелегальних програм виробництва зброї масового ураження та балістичних ракет», — зазначається в документі.

При цьому підкреслюється, що дії режиму в Пхеньяні порушують численні резолюції Ради Безпеки ООН.

КНДР шукає компоненти для виготовлення балістичних ракет, які не можуть вироблятися в країні, та прагне їх отримати з-за кордону. Для цього режим у Пхеньяні використовує розгалужену закордонну мережу агентів, в тому числі, осіб на офіційних посадах у посольствах або торговельних представництвах Північної Кореї. Іноді для цього залучаються громадяни та компанії третіх країн.

Нагадаємо, США мають інформацію про таємні постачання північнокорейських артилерійських боєприпасів до Росії. Вони використовуються у війні проти України.