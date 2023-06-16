Колегією суддів Центрального районного суду міста Миколаєва було засуджено до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна, жителя міста Красний Луч Луганської області, який воював на боці так званої «ЛНР».

Про це «НикВести» стало відомо з відповідного вироку суду.

Житель Луганщини, який відкрито підтримував ідеї та погляди країни-агресорки, а також брав активну участь у війні проти своєї держави оголошено обвинувальний вирок про призначення максимального строку покарання у виді позбавлення волі.

Як зазначено у вироку, засуджений колаборант, будучи громадянином України, діючи в період збройного конфлікту та в умовах військового стану, свідомо порушив свій конституційний обов`язок щодо захисту Вітчизни та вирішив прийняти участь у бойових діях на боці ворога.

Сам засуджений в суді повністю визнав свою провину та пояснив, що у серпні 2022 року, він відбував покарання у Суходільській виправній колонії №36 та знаходячись у виправній колонії погодився на пропозицію військовослужбовців зброєнних сил Російської Федерації на підписання контракту про проходження військової служби у складі армії окупантів.

Свій паспорт громадянина України він здав при отриманні паспорту «ЛНР», але під час бойових дій в районі населеного пункту Чорнобаївка бойовик не зміг чинити опір та потрапив у полон. У подальшому, йому оголосили про підозру у вчиненні ним злочинів, передбачених ч. 2 ст. 111 (Державна зрада), ч. 7 ст. 111-1 КК України (Колабораційна діяльність).

В суді прокурори повністю довели вину обвинуваченого та наполягали на призначенні зраднику покарання у виді позбавлення волі строком на 15 років з конфіскацією всього належного майна, з чим колегія суддів погодилася.

Нагадаємо, що на Снігурівщині визнали винною до 5 років за ґратами колаборантку, яка пропагувала ворожі ідеології та обійняла керівну посаду в органах окупаційної «влади».