На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни виселяють людей з їхніх домівок, застосовуючи фізичні тортури.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За їхньою інформацією, таке відбувається в Голій Пристані та Олешках.
Після відселення, будинки використовуються для розселення офіцерського складу російських окупаційних військ, а також розміщення вогневих позицій.
Раніше повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях півдня України росіяни встановили на дорогах камери відеоспостереження для боротьби з українським підпіллям.
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни виселяють людей з їхніх домівок, застосовуючи фізичні тортури.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За їхньою інформацією, таке відбувається в Голій Пристані та Олешках.
Після відселення, будинки використовуються для розселення офіцерського складу російських окупаційних військ, а також розміщення вогневих позицій.
Раніше повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях півдня України росіяни встановили на дорогах камери відеоспостереження для боротьби з українським підпіллям.