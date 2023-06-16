На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни виселяють людей з їхніх домівок, застосовуючи фізичні тортури.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За їхньою інформацією, таке відбувається в Голій Пристані та Олешках.

Після відселення, будинки використовуються для розселення офіцерського складу російських окупаційних військ, а також розміщення вогневих позицій.

Раніше повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях півдня України росіяни встановили на дорогах камери відеоспостереження для боротьби з українським підпіллям.