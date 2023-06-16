Розвідка Великої Британії повідомляє, що російський генерал-майор Сергій Горячев майже напевно загинув під час удару по командному пункту приблизно 12 червня на півдні Україні.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, опублікованому 16 червня у Twitter.

За даними відомства, Горячев був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ.

— Зважаючи на те, що призначений командувач 35-ї загальновійськової армії, генерал-лейтенант Олександр Санчик, заповнив вакантну посаду у вищому командуванні, існує реальна можливість того, що Горячев був виконувачем обов'язків командувача армії на момент своєї загибелі, — йдеться у повідомленні.

Як наголосили у розвідці, Горячев – перший російський генерал, загибель якого в Україні підтверджена з початку 2023 року.

Відомство нагадує, що військовослужбовці 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ стояли в Бучі під час масових вбивств цивільних, а в червні 2022 року це формування було значною майже повністю знищене під Ізюмом.

Зазначимо, що інформація про ліквідацію російського генерал-майора Сергєя Горячева з'явилась 13 червня. Зазначалось, що він загинув унаслідок ракетної атаки.

Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби російські війська 54 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 223 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», безпілотників, авіації, також завдали ракетних ударів.