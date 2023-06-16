Станом на ранок 16 червня у Снігурівській громаді рівень води вже знизився на 4 метри. Зараз він залишається на позначці 2 метри відносно нормального рівня води в річці Інгулець

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

За його словами, вода відійшла від 355 будинків з 375, які були затопленими.

Біля селища Афанасіївка проводять ремонтні роботи дорожнього покриття. Енергетики також ремонтують пошкоджені лінії електропередач та заживляють абонентів.

Іван Кухта нагадав, що на території міста працюють бювети з питною водою.

— Геологічно-розвідувальні роботи стосовно технічної можливості буріння нових артсвердловин по м. Снігурівка продовжуються. Забезпечено підвіз води в різних районах міста, також з 08:00 до 18:00 працюють бювети, де люди можуть придбати питну очищену воду, - повідомив начальник адміністрації.

Також, з 15 червня у Снігурівці розпочав роботу мобільний пральний комплекс. За вчорашній день, з 13.00 до 20.00 години. Зі слів Івана Кухти, безкоштовною мобільною пральнею вже скористалися 78 снігурівчан.

Нагадаємо, у Снігурівській громаді збираються пробурити невеликі свердловини, аби повернути місцевим жителям водопостачання. Наразі вже запросили фахівців, які проведуть розвідувальні роботи.

Як повідомлялося, внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.

Станом на 9 червня у місті були затоплені п’ять з шести свердловин, які забезпечували територіальну громаду питною водою.

Також у річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод.