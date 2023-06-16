В мікрорайоні Миколаєва Північний замінено 960 метрів водопроводної мережі.

Про це повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

Зазначається, що загалом замінять 1 000 метрів водопроводної мережі, зараз завершується монтаж останніх 40 метрів мережі. Також фахівці з комунального підприємства «Миколаївводоканал» забезпечили також побудову 16 колодязів, де встановлено нову запірну арматуру та пожежні гідранти.

— Наразі після завершення робіт у районі Північний наводиться лад. Інтенсивно працівники вивозять будівельне сміття, а місця, де були розриття, покривають щебнем, — йдеться у повідомленні.

Матеріали для ремонту та заміни водопроводу були надані Данською радою у справах біженців.

Раніше повідомлялося, що в Інгульському районі замінили майже 50 метрів тепломережі, яка опалює близько десяти багатоповерхівок та декілька установ.