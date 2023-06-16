Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик оглянув перебіг ремонтних робіт у Галицинівській громаді. Уже зроблена ділянка дороги вздовж Галицинове, зараз тривають роботи з ремонту ділянки між Галицинівкою та Лиманами, також він розповів, що розглядається можливість ремонту дороги вздовж села Лимани у межах наявного фінансування.

Про це повідомляє Миколаївська обласна рада.

— У травні, разом із народним депутатом Ігорем Копитіним на численні запити місцевих жителів оглянули цю ділянку дороги та пообіцяли представникам громади докласти максимум зусиль для проведення ремонту у зв’язку з аварійністю ділянки. Сьогодні завдяки спільній роботі з Миколаївською ОВА та ДП «Агенція місцевих доріг Миколаївської області» вже маємо перший результат, – розповів Антон Табунщик.

Днями Антон Табунщик разом з Ігорем Копитіним поспілкувалися з заступником начальника Миколаївської ОВА Валентином Гайдаржи, головою Галицинівської громади Іваном Назаром депутатами обласної та районної ради та проїхали маршрутом до села Лупареве. Роботи виконуються в залежності від технічного стану дороги великими або маленькими картами – ліквідовуються вибоїни пневмо-струменевим методом, фрезерується покриття та укладається асфальтобетонна суміш. При покритті асфальтобетоном дотримується технологія – товщина шару не менше 5 сантиметрів.

— Для жителів громади дістатися міста це суцільний квест. Крім того, щоденно вони страждають від пилу, що залишають автівки. Так, роботи ще багато, але ми маємо докласти усіх зусиль, щоб якнайшвидше вирішити це питання, – додав він.

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