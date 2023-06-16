Миколаївський ліцей №58 відкриває набір учнів до п'ятих класів та оголошує додатковий набір учнів 6-11 класів.
Про це повідомляє адміністрація учбового закладу.
Прийом документів здійснюється щодня з 09:00 до 16:00.
Перелік необхідних документів:
Доменти можна подати за адресою м. Миколаїв, пр.Корабелів, 12 Г. Телефон для довідок: 63-53-67, 0934586461.
Миколаївський ліцей №58 відкриває набір учнів до п'ятих класів та оголошує додатковий набір учнів 6-11 класів.
Про це повідомляє адміністрація учбового закладу.
Прийом документів здійснюється щодня з 09:00 до 16:00.
Перелік необхідних документів:
Доменти можна подати за адресою м. Миколаїв, пр.Корабелів, 12 Г. Телефон для довідок: 63-53-67, 0934586461.