Голова фракції «Пропозиція» в Миколаївській обласній раді Андрій Волков, який проголосував за підвищення премії та надбавки в.о. голові облради Антону Табунщику, пояснив це складністю роботи посадовця, який має працювати на потенційно небезпечних для життя територіях.

Про це депутат заявив в коментарі кореспонденту «НикВести».

За словами депутата, в обласній раді наразі притримуються принципу «низьких зарплат для керівних посад», проте за нормативним актом, ухваленим Кабінетом міністрів для Миколаївської облради, є можливість отримання додаткових коштів через ризик в роботі посадовців.

«З приводу зарплати Табунщика. На нас ніхто не тиснув. У нас зараз є спілкування з антикорупційними комітетами, з НАЗК, з представниками Данії. В нас підтримується позиція дуже низьких заробітних плат для керівних посад і з такою ініціативою вийшов Танбунщик. Є економія фонду заробітних плат і є нормативний акт, який ухвалив Кабмін. Нам пояснили, чого його хочуть застосувати саме на Миколаївській обласній раді, оскільки регіон входить в зону потенційних бойових дій, ця обставина дає можливість застосувати цей нормативний акт. Він носитиме тимчасовий характер на час, поки область буде визнана регіоном з можливими бойовими діями. Нам пояснили, що вони вимушені виїжджати на ділянки, які є потенційно небезпечними для керівного складу, ну в зв’язку з цим і підтримали. Є ризики, бо вони їздять по територіям, які заміновані, і необхідно спілкуватися з людьми. Нам пояснили, що є складності в характері роботи, тому ми якось так і не заперечували», - заявив Андрій Волков.

На питання журналіста стосовно того, за яку суму в підсумку проголосували депутати під час таємної сесії, Андрій Волков відповісти не зміг, проте запевнив, що на бюджет області це не має вплинути.

«Він тільки вступив на посаду. З цього приводу ( заробітної плати, ухваленої під час сесії, - ред..) депутат Валентин Бойко зробив запит на обласну раду. Хочемо зараз повністю подивитись заробітні плати. В розрізі Табунщика нам зараз тяжко пояснити, він тільки перший місяць на роботі. Ми не можемо подивитись його зарплату в ретроспективі, як це було. Потім вже на фракції подивимось цей запит і зробимо висновки. Для нас це не дивно. Обласна рада самостійний розпорядник коштів, вони визначають ці всі моменти, розраховуючи з власного бюджету та задоволення таких потреб. Тому сподіваємось на логічні висновки, які роблять вони. На бюджет, гадаю, це не вплине, тому що фонд заробітних плат був визначений рішенням голови ОВА і при прийнятті рішення нас запевнили, що внесення змін в загальну суму фонду не буде», - сказав депутат.

Як відомо, 14 червня засідання сесії Миколаївської обласної ради вкотре відбулося онлайн. Його не було анонсовано, а про його проведення стало відомо з короткого допису на офіційному сайті. При цьому, що Антон Табунщик, який фактично очолив облраду у зв’язку з відставкою її колишньої очільниці Ганни Замазєєвої, дав обіцянку працювати відкрито та прозоро.

Реагуючи на це, позафракційна депутатка облради Світлана Федорова обурилась, що призначений голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик зібрав позачергову таємну сесію, аби затвердити для себе підвищення премії та надбавки, в той час, коли люди, які живуть під обстрілами, не можуть навіть виїхати з небезпечних районів та знаходяться в надзвичайно важкій ситуації.

Єдиний, хто утримався від голосування за підвищення премії та надбавки в.о. голови облради Антону Табунщику, депутатка Алла Ряжських. Вона пояснила свою позицію тим, що наразі не бачить результатів його роботи.

В свою чергу, депутат Миколаївської обласної ради Вадим Олабін пояснив своє рішення проголосувати «за» тим, що це невелика сума коштів, і фактично це лише гроші для існування.