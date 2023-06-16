Фото ліцею №53 2017 року

У Миколаєві до кінця року замінять вікна та двері у міському ліцеї №53, який постраждав від російських обстрілів.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

На ремонт планують витратити 5 мільйонів 385 тисяч 564 гривень. За ці кошти буде замінено 100 пошкоджених вікон та така ж кількість дверей.

Наразі триває процедура подання пропозицій від учасників. Переможця обиратимуть на аукціоні, який стартує 26 червня.

Нагадаємо, що у Миколаївському районі відремонтують Веснянський ліцей, який постраждав від російський обстрілів. Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської ОВА вже замовив виготовлення проектно-кошторисної документації.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині в селищі Березнегувате будуватимуть новий ліцей заміть старого, який пошкодили російські ракети. На будівництво заплановано 199 мільйонів 492 тисяч 388 гривень. Це один із 12-ти об'єктів Миколаївщини, що були пошкоджені внаслідок російської агресії, які претендують на 1 мільярд 960 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.