Протягом доби, 15 та вночі на 16 червня, рятувальники ліквідували сім пожеж на території Миколаївської області: горіли трактор, 2 автомобілі, шини та суха трава.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Перший інцидент стався вдень 15 червня о 12:40. У селі Антонівка Братської сільської ради Вознесенського району спалахнула покрівля складського приміщення та трактора.

Другий випадок стався о 13:33. Пожежні прибули на виклик у місті Миколаєві, де горів автомобіль ЗІЛ.

Згодом миколаївські рятувальники о 17.40 ліквідували пожежу на гаражних масивах у місті Баштанка.

Вночі, 16 червня о 00:06, зайнялися автомобільні шини у місті Миколаєві. Пізніше, о 01:32 спалахнув автомобіль ВАЗ у селі Миколаївське Шевченківської громади.

Крім того, протягом доби на відкритих територіях Вознесенського та Миколаївського районів гасили пожежу сухої трави.

Раніше, на Миколаївщині сталося п'ять пожеж , у тому числі горіли чотири житлові будинки, а в селище міського типу Арбузинка горів легковий автомобіль.

Нагадаємо, нещодавно в селі Зарічне в Миколаївській області внаслідок пожежі на території домоволодіння загинули чоловік та жінка .

До того ж, 6 травня, на Миколаївщині сталося шість пожеж, під час яких пожежники врятували сімох людей, ще трьох евакуювали.