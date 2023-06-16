Колишній прем’єр-міністр Великої Британії і ексдепутат Палати громад Борис Джонсон відтепер працюватиме у сфері журналістики.

Про це повідомляє Politico Europe з посиланням на джерела, пише Європейська правда.

Зазначається, що Джонсон писатиме щотижневу колонку для видання Daily Mail.

Співрозмовники видання розповіли, що таємничий «ерудований новий колумніст» який з’явився на першій шпальті п'ятничного випуску газети, вказує на Джонсона. Згідно з анонсом, новий колумніст розпочне роботу в суботу.

За даними джерел, за написання колонки Джонсон отримуватиме «шестизначну суму».

Написання колонок для Mail стане першою регулярною журналістською роботою Джонсона після того, як він пішов з Daily Telegraph у 2019 році.

Однак редактори Mail, можливо, не в захваті від новини про свого нового зіркового колумніста, оскільки колишні колеги Джонсона згадують про проблеми у спільній роботі.

Зокрема, як згадує один з колишніх редакторів Джонсона, той не завжди вчасно здавав матеріали.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 9 червня 2022 року подав у відставку. Це сталося після того, як із його кабінету масово пішли міністри. Однак на посаді він залишиться доти, доки у жовтні партія Консерваторів на з'їзді не обере свого нового главу, який автоматично очолить уряд.