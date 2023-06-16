Кількість постраждалих від російської атаки по Херсону 16 червня зросла до 23 людей, з них троє - діти.

Про це пише керівник Офісу Президента Юрій Єрмак.

Він уточнив, що удари наносились по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині міста.

— Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач, - пише Юрій Єрмак.

За його даними, усіх поранених було госпіталізовано. Троє людей знаходяться в тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поранення внаслідок прильоту тримало 12 людей, з який двоє - діти.