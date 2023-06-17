Швеція в рамках 12-го пакета допомоги Україні буде навчати пілотів керувати винищувачами Jas 39 Gripen.

Про це уряд Швеції оголосив 16 червня.

Перед Збройними силами Швеції поставили завдання ознайомчого навчання українських пілотів та повʼязаного з ними авіаційного персоналу на JAS 39.

Передісторія полягає в тому, що Збройні сили України робили запит до уряду Швеції, аби оцінити можливість постачання та навчання українських пілотів на Jas 39 Gripen для посилення протиповітряної оборони.

Разом з цим Швеція оголосила про новий пакет підтримки для України, який включає внески до фондів на загальну суму понад 21 мільйон доларів.

Шведський винищувач JAS 39 Gripen створювався у 1980-х роках під можливий конфлікт з СРСР, пише «Бабель». Він простий в обслуговуванні, невибагливий до злітно-посадкових смуг, дешевий в експлуатації — і все це не за рахунок бойової ефективності.

Загалом існує три покоління Gripen: A (одномісний)/B (двомісний), C/D та E/F. Всі вони дооснащені сучасними цифровими системами, радарами та навігацією. JAS 39 Gripen має 10 точок підвісу озброєння і здатен нести різноманітні ракети різних класів. Радіус бойової роботи літака досягає 1 300 км. Загальна дальність польоту — 3 250 км.

JAS 39 Gripen дешевші за F-16 і легші в опануванні, проте їх не так багато, і Швеція офіційно не готова поки передавати їх Україні.

Нагадаємо, Швеція дозволить НАТО розмістити війська на своїй території до того, як вона офіційно приєднається до Альянсу.