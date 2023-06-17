Понад століття в Японії вважали, що діти від 13 років спроможні дати згоду на секс. Однак 16 червня в країні ухвалили більш суворе законодавство про статеві злочини, зокрема підвищили вік сексуальної згоди до 16 років.

Про це пише hromadske з посиланням на японський мовник NHK.

Верхня палата парламенту одностайно схвалила перегляд Кримінального кодексу та іншого законодавства Японії для кращого реагування на сексуальні злочини.

В оновленому Кримінальному кодексі вперше визначено вісім видів сексуальних діянь, які будуть підставою для розслідувань.

Зокрема, це доведення до сп’яніння жертви алкоголем або наркотиками, ненадання можливості відмовитися, шокування на додаток до нападу та залякування.

Вчинення будь-яких із цих дій чи ускладнення можливості дати згоду перед статевим актом є підставою для звинувачення у «статевих стосунках без згоди» або «непристойності без згоди».

Крім того, статеві акти з кимось молодшим за 16 років тепер є кримінальним злочином, за винятком випадків між людьми одного віку.

Також злочином стає «грумінг» — психологічний контроль над дітьми у сексуальних цілях через соціальні мережі та інші засоби.

Знімання непристойних зображень та надсилання їх іншим людям також буде розглядатися як злочин.

Японія з 1907 року на законодавчому рівні вважала, що діти віком від 13 років спроможні дати сексуальну згоду.

Це один із найнижчих рівнів сексуальної згоди у світі. Такий погляд поділяють у Південній Кореї, кількох країнах Африки та Аргентині. Нижчий вік згоди — з 12 років — тільки в Анголі.

Хоча на практиці в багатьох частинах Японії діють регіональні постанови, які забороняють розпусні дії з неповнолітніми, інколи підвищуючи вік згоди до 18 років.

В Україні вік згоди — з 16 років.

Нагадаємо, у Київській області затримали чоловіка, який протягом 2021 року та січня – лютого 2022 року систематично ґвалтував свою 13-річну доньку.