В Інгульскому районі Миколаєва завершують облаштування сховища в дитячому садку.

Відео опублікував мер Олександр Сєнкевич в своєму телеграм-каналі.

Ремонтні роботи розпочали у квітні, нині вони на завершальному етапі. Лишилося вивезти будівельне сміття та навести лад. Тут повністю оновили стелю та стіни, провели комунікації, облаштували вентиляцію та аварійне електропостачання, обладнали санвузли.

Наступного тижня на території закладу буритимуть свердловину. Система зворотнього осмосу для очищення води вже в наявності.

Завідувачка розповіла, що в місті перебувають 97 вихованців закладу, додатково набиратимуть із сусідніх садочків. Відвідуватимуть садок малюки від 4 років.

Дитсадок може прийняти 200 дітей. Після завершення ремонту заклад перевірить спеціально створена комісія та ухвалить рішення щодо готовності об’єкту.

Нагадаємо, депутати Миколаївської міської ради перерозподілили 3 мільйони 361 тисячу гривень на міські освітні заклади.