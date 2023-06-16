У пʼятницю, 16 червня, премʼєр-міністр Денис Шмигаль відвідав з робочою поїздкою Миколаївщину.

Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

— Повноцінне відновлення водопостачання в Миколаєві — один з пріоритетних проєктів відбудови в області. Під час робочої поїздки ознайомилися з його реалізацією, – повідомив Денис Шмигаль.

Він нагадав, що внаслідок бойових дій та російських обстрілів торік було пошкоджено лінії водоводу, через що Миколаїв залишився взагалі без води. Тоді вдалося забезпечити централізовану подачу технічної води. Тепер триває відновлення питної.

Водночас очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім додав, що доповів Денису Шмигалю про поточну ситуацію у Снігурівській та Горохівській громадах, які найбільше з усіх в області постраждали від теракту на Каховській ГЕС. Він додав, що також обговорювалися питання подолання наслідків та відновлення.

— Крім того, проговорили можливість одного дуже цікавого і великого проєкту для Миколаївщини, – додав Віталій Кім.

Як відомо, що через руйнування Каховської ГЕС зруйновано точку забору з Дніпра, яка забезпечувала водопостачання Миколаєва.

На брифінгу, 6 червняя, голова Миколаївської ОВА говорив, що за 10 днів у Миколаєві має покращитися якість води. На його думку, підняття рівня річок, з яких здійснюється водозабір для Миколаєва мало позитивно вплинути на якість води.

Після чого Кабмін виділив 120 мільйонів гривень для забезпечення жителів Миколаєва питною водою. З приводу цього заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що наразі розглядаються три можливі варіанти подачі води місту. Водночас він додав, що до закінчення бойових дій на півдні в Миколаєві не зможуть відновити повноцінне водопостачання питної води.