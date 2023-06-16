Японія прийняла законопроєкт про сприяння розумінню ЛГБТ-спільноти на тлі критики, що країна не забезпечує гарантії прав людини і мовчазно «заохочує» деякі форми дискримінації.

Про це пише CNN.

Японія, єдина країна «Великої сімки» (G7), яка не має правового захисту для одностатевих пар. Вона обіцяла прийняти закон до проведення саміту лідерів G7 з 19 до 21 травня. Однак через суперечки навколо нього та його формулювань загальмували процес.

Початковий проєкт закону передбачав, що дискримінація на основі сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності «не допускається», але пізніше туди внесли зміни: «несправедливої дискримінації не повинно бути».

Японія зазнала тиску з боку країн G7, особливо Сполучених Штатів, у питанні про дозвіл на одностатеві шлюби. Економічні лідери висловили побоювання, що Японія не зможе залишатися конкурентоспроможною на міжнародному рівні без більшої різноманітності, включаючи представництво лесбіянок, геїв, бісексуалів і трансгендерів.

Нагадаємо, в українців підвищилося нейтральне та позитивне сприйняття представників ЛГБТ-спільноти.