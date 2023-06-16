Депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Воробйова виступила проти підвищень заробітних плат, премій та надбавок посадовим особам під час війни.

Таку думку вона виразила в коментарі «НикВести», коментуючи рішення сесії Миколаївської обласної ради підвищити преміювання в.о. голови облради Антону Табунщику.

«Під час війни збільшувати заробітні плати посадовій особі при тому, що є дуже багато інших питань більш нагальних. Я вважає, що це некоректно по відношенню до людей, які на сьогоднішній день мешкають в Миколаївській області», - заявила Алла Воробйова.

Депутатка вважає, що рішення, якими доводиться займатись обласній раді, смішні, такі як передача трактора з одного комунального підприємства на інший. Орган не засідає і не обговорює жодних реальних питань, які турбують жителів регіону.

«На сьогоднішній день депутати обласної ради не мають повноти повноважень, все вирішує військова адміністрація. Депутатам обласної ради подаються такі рішення, які впливу для громади не мають. Наприклад, вчора було таке рішення смішне взагалі, я вважаю, що це не рівень депутатів обласної ради, поставити на баланс трактор з одного комунального підприємства на інше. Це могли зробити розпорядженням голови облдержадміністрації, тому що вони є управителями цього майна. Це рішення чомусь приймали ми», - каже вона.

Окрім того, вона досі немає доступу до роботи в комісіях, адже ні її, ні депутата Вікторію Москаленко не включили в жодну з постійних комісій обласної ради, а проекти рішень депутатка отримує перед проведенням сесій, за які просто треба віддати голос.

«Я не можу робить висновки об'єктивно по тим рішенням тому, що ні мене, ні Москаленко не допустили до комісії, тобто ми не є членами жодної комісії. Я писала неодноразово звернення, щоб нас включили до якоїсь комісії, але це питання ігнорують. Як я можу оцінювати ці рішення, якщо я не можу приймати участь в обговоренні? Я не можу об’єктивно оцінювати рішення по майну і голосувати, тому що не бачу матеріалів, я бачу тільки проєкти рішення і все. А на комісії є доповідачі, які доповідають з цього питання, що, як і до чого. Вже коли йде сесія, основної доповіді уже немає. Остання сесія проходила в кращих традиціях «Партії регіонів», буквально все було «одобрямс», ніяких обговорень не було, тому що обмежений час в зумі, задати питання - теж обмежений час», - заявила вона.

На думку Алли Воробйової, засідання сесій потрібно почати проводити відкрито, в офлайн-режимі з доступом для представників ЗМІ.

Як відомо, 14 червня засідання сесії Миколаївської обласної ради вкотре відбулося онлайн. Його не було анонсовано, а про його проведення стало відомо з короткого допису на офіційному сайті. При цьому, що Антон Табунщик, який фактично очолив облраду у зв’язку з відставкою її колишньої очільниці Ганни Замазєєвої, дав обіцянку працювати відкрито та прозоро.

Реагуючи на це, позафракційна депутатка облради Світлана Федорова обурилась, що призначений голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик зібрав позачергову таємну сесію, аби затвердити для себе підвищення премії та надбавки, в той час, коли люди, які живуть під обстрілами, не можуть навіть виїхати з небезпечних районів та знаходяться в надзвичайно важкій ситуації.

Єдиний, хто утримався від голосування за підвищення премії та надбавки в.о. голови облради Антону Табунщику, депутатка Алла Ряжських. Вона пояснила свою позицію тим, що наразі не бачить результатів його роботи.

В свою чергу, депутат Миколаївської обласної ради Вадим Олабін пояснив своє рішення проголосувати «за» тим, що це невелика сума коштів, і фактично це лише гроші для існування.

Голова фракції «Пропозиція» в Миколаївській обласній раді Андрій Волков, який також проголосував «за», пояснив це складністю роботи посадовця, який має працювати на потенційно небезпечних для життя територіях.