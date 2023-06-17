На нових фотографіях із супутника показано наслідки затоплень у Херсонській області після підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції (ГЕС). Кадри показують, що вода вже відходить.

Про це повідомляють Схеми .

Кадри були зроблені приватною американською компанією Maxar Technologies. Фото від 16 червня докладно демонструють нинішній вид знищеної греблі.

Також на знімках видно річковий термінал "Нібулон", розташований у селищі міського типу Козацьке на правому березі річки Дніпро, нижче за Каховську ГЕС.

Якщо раніше територію термінала було повністю затоплено, то нові зображення показують, що вода вже відійшла звідти.

Раніше повідомлялося, що відступ води в самому Херсоні підтверджують також супутникові знімки від DeepState.