В тимчасово окупованому Маріуполі водії міськводоканалу страйкують через тривалі затримки у виплаті зарплат.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

В ЦНС пояснили, що через незаконну мобілізацію місцевих на окупованих територіях виник дефіцит робочих чоловіків.

«Зокрема, бракує шахтарів, металургів, інженерів, будівельників, слюсарів, водіїв, лікарів та інших спеціальностей», - зазначили в спротиві.

Найгірша ж ситуація в Донецькій області, де водіям водоканалу не виплачують зарплатню вже понад два місяці. Тому вони оголосили страйк.

«Загалом, ситуація на ТОТ Донеччини критична. Ціни постійно зростають. Комунальні послуги зросли на 20%, паливо на 20%. Продукти першої необхідності за пів року зросли від 20 до 45%», - додали в ЦНС.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни виселяють людей з їхніх домівок, застосовуючи фізичні тортури.