Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів кремлівському диктатору Володимиру Путіну, який назвав президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу».
У коментарі УНІАН Асман заявив, що пишається Зеленським.
«Я особисто можу сказати, що пишаюся президентом Зеленським, що він не втік і робить усе для допомоги українському народу. І не тільки я. Думаю, що весь світ пишається ним», — ідеться в повідомленні.
Він додав, що в Україні немає неонацистів.
«В Україні є порядні люди, які захищають свою батьківщину», — зазначив Моше Асман.
Також на захист Зеленського висловився відомий український олігарх Віктор Пінчук. Ось що він написав у Facebook:
«Сьогодні рашистський диктатор назвав Президента нашої держави „ганьбою єврейського народу“. Я — громадянин України, я — єврей, і вже кілька років, спілкуючись із євреями з усього світу, чую виключно позитивні відгуки про Володимира Зеленського», — заявив він.
За словами Пінчука, всі його співрозмовники кажуть, що горді за президента, а євреї з різних країн висловлюють справжнє захоплення ним.
«І справа не в його національності - справа в тому, що Зеленський сьогодні є уособленням битви за свободу. А свобода — одна з головних цінностей єврейського народу», — додав він.
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 8 червня, вдень обстріляли Херсон. Під їхню атаку потрапив головний рабин України Моше Асман.
Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів кремлівському диктатору Володимиру Путіну, який назвав президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу».
У коментарі УНІАН Асман заявив, що пишається Зеленським.
«Я особисто можу сказати, що пишаюся президентом Зеленським, що він не втік і робить усе для допомоги українському народу. І не тільки я. Думаю, що весь світ пишається ним», — ідеться в повідомленні.
Він додав, що в Україні немає неонацистів.
«В Україні є порядні люди, які захищають свою батьківщину», — зазначив Моше Асман.
Також на захист Зеленського висловився відомий український олігарх Віктор Пінчук. Ось що він написав у Facebook:
«Сьогодні рашистський диктатор назвав Президента нашої держави „ганьбою єврейського народу“. Я — громадянин України, я — єврей, і вже кілька років, спілкуючись із євреями з усього світу, чую виключно позитивні відгуки про Володимира Зеленського», — заявив він.
За словами Пінчука, всі його співрозмовники кажуть, що горді за президента, а євреї з різних країн висловлюють справжнє захоплення ним.
«І справа не в його національності - справа в тому, що Зеленський сьогодні є уособленням битви за свободу. А свобода — одна з головних цінностей єврейського народу», — додав він.
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 8 червня, вдень обстріляли Херсон. Під їхню атаку потрапив головний рабин України Моше Асман.