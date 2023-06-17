Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів кремлівському диктатору Володимиру Путіну, який назвав президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу».

У коментарі УНІАН Асман заявив, що пишається Зеленським.

«Я особисто можу сказати, що пишаюся президентом Зеленським, що він не втік і робить усе для допомоги українському народу. І не тільки я. Думаю, що весь світ пишається ним», — ідеться в повідомленні.

Він додав, що в Україні немає неонацистів.

«В Україні є порядні люди, які захищають свою батьківщину», — зазначив Моше Асман.

Також на захист Зеленського висловився відомий український олігарх Віктор Пінчук. Ось що він написав у Facebook:

«Сьогодні рашистський диктатор назвав Президента нашої держави „ганьбою єврейського народу“. Я — громадянин України, я — єврей, і вже кілька років, спілкуючись із євреями з усього світу, чую виключно позитивні відгуки про Володимира Зеленського», — заявив він.

За словами Пінчука, всі його співрозмовники кажуть, що горді за президента, а євреї з різних країн висловлюють справжнє захоплення ним.

«І справа не в його національності - справа в тому, що Зеленський сьогодні є уособленням битви за свободу. А свобода — одна з головних цінностей єврейського народу», — додав він.

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 8 червня, вдень обстріляли Херсон. Під їхню атаку потрапив головний рабин України Моше Асман.