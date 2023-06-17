Після поранень на війні в Україні на лікування в Росію окупанти відправляють лише офіцерів, нижчих за званнями солдатів залишають в імпровізованих госпіталях на ТОТ України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

«Противник продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати. Зокрема, командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених російських військовослужбовців, згідно якого евакуації до РФ підлягають виключно офіцери», - пишуть в Генштабі.

За даними штабу, сержантський та рядовий склад, незалежно від важкості та складності поранення, підлягає лікуванню на тимчасово захоплених територіях України.

Для забезпечення виконання цього рішення загарбники збільшують кількість ліжкомісць у місцях, які використовуються ними як військові шпиталі.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ знищили чотири роти російських окупантів та вразили 53 одиниці ворожої техніки на Таврійському напрямку.