В п’ятницю, 16 червня, російські окупанти двічі обстріляли територію Очаківської громади.
Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА.
Вчора о 19:33 ворог завдавав артилерійських ударів по портовій зоні Очакова. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.
Пізніше о 22:22 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Доба в Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах пройшла відносно спокійно.
Нагадаємо, уночі 16 червня протиповітряна оборона знищила два іранських ударних БпЛА «Shahed-136/131» у Миколаївській області, запущені росіянами.
В п’ятницю, 16 червня, російські окупанти двічі обстріляли територію Очаківської громади.
Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА.
Вчора о 19:33 ворог завдавав артилерійських ударів по портовій зоні Очакова. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.
Пізніше о 22:22 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Доба в Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах пройшла відносно спокійно.
Нагадаємо, уночі 16 червня протиповітряна оборона знищила два іранських ударних БпЛА «Shahed-136/131» у Миколаївській області, запущені росіянами.