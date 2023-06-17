Внаслідок підрив Каховської ГЕС в зоні ризику опинилися 57 закладів культури та мистецької освіти Миколаївської області, включно з непідконтрольними територіями.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Як відомо, до затоплення на підконтрольній Україні території працювали 73 заклади (49,7%), зокрема в Миколаївській області - 43 (бібліотеки, клубні заклади, музеї, мистецькі школи), у Херсонській - 30, з яких 12 надавали послуги у звичайному режимі (театр, бібліотеки, клубні заклади), а 18 - дистанційно (філармонія, театр, бібліотеки, клубні заклади, мистецька школа, центр народної творчості, музеї).

За даними відомства, у зоні затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС фактично опинилися 20 закладів, що становить 13,6% від загальної кількості, із них 18 розташовані в Херсонській області та 2 в Миколаївській області.

На окупованій Миколаївщині у зоні підтоплення опинилися два заклади – Василівська сільська бібліотека та Покровсько-Хуторський сільський клуб. У Херсонській області – 16 закладів.